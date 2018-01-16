РИАМО - 16 янв. Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в российских школах могут усилить меры безопасности после детального расследования инцидента в пермской школе №127, сообщает Газета.ru.

15 января два вооруженных ножами человека в масках атаковали школу №127 в Перми. Нападавшие оказались учениками старших классов этого же учебного заведения. Один из них ранее был исключен за неуспеваемость. Злоумышленники напали на четвероклассников. В результате 14 учеников и одна учительница получили ножевые ранения.

«По факту инцидента в пермской школе №127 будет проведено детальное расследование, по итогам которого могут быть приняты определенные решения, которые позволят усилить меры безопасности в отечественных школах», - сказала Голодец.

Она отметила, что в настоящий момент сложно комментировать сложившуюся ситуацию, поскольку все усилия сейчас направлены на сохранение жизней и здоровья пострадавших.

«Здесь нужна очень серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, выработанные меры безопасности будут обсуждаться со всем гражданским сообществом.

Для изучения инцидента сформирована рабочая группа во главе с министром образования России Ольгой Васильевой. В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ведомство наблюдает за ситуацией вокруг школьной поножовщины в Перми.