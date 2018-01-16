РИАМО - 16 янв. В квартире дома на Чонгарском бульваре в Москве обнаружили труп женщины с кровоподтеками и гематомами на лице, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах столицы.

«15 января поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Чонгарский бульвар, 27-2. В квартире по указанному адресу с кровоподтеками и ссадинами в области лба обнаружен труп гражданки 1974 года рождения. Давность наступления смерти около шести часов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело женщины направили в бюро судмедэкспертизы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве информацию об обнаружении тела подтвердили, добавив, что проверку по данному факту проводит СК РФ.