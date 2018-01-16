РИАМО - 16 янв. В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Крылатское Западного округа Москвы установили карантин, следует из распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на официальном сайте столичного градоначальника.

«В связи с выявлением 13 января 2018 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории района Крылатское Западного административного округа города Москвы, руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии», установить карантин на территории района Крылатское Западного административного округа города Москвы до 14 марта 2018 года», - говорится в документе.

На период карантина на территории района запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы этой территории.