РИАМО - 16 янв. Тело пенсионерки с гематомами на лице обнаружили в квартире дома на Весенней улице на севере Москвы, сообщил РИАМО во вторник источник в правоохранительных органах.

«15 января в квартире по адресу: улица Весенняя, 18, на полу обнаружен труп пенсионерки 1956 года рождения с гематомами лица. Давность наступления смерти около четырех часов», - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД РФ по Москве факт обнаружения тела подтвердили, добавив, что проверку по данному факту проводит следователь СК РФ.

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