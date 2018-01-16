РИАМО – 16 янв. Новый ГОСТ для водки, предъявляющий более жесткие требования к сырью для ее изготовления, могут утвердить в России уже в 2019 году, при этом новые правила производства помогут закрепить за РФ в мире статус родины напитка, пишет газета «Известия» во вторник.

«Российскую водку доведут до уровня эталона. Готов новый стандарт - он предназначен для напитка с высочайшими показателями. Речь идет о ГОСТе «Российское качество. Классическая водка. Технические условия». Планируется, что он вступит в силу 1 января 2019 года, сообщили «Известиям» в Росстандарте. В службе подчеркнули, что пока ГОСТ не утвержден, это его рабочее название», - отмечается в статье.

Если напиток будет производиться по новому стандарту, на этикетке будет обозначаться, что водка соответствует требованиям ГОСТа «Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия». Из текста разработанного ГОСТа следует, что новая разновидность напитка - это прозрачная жидкость без посторонних включений и осадка, бесцветная. Она должна иметь мягкий вкус и характерный аромат. Крепость - 40%.

Кроме того, в новом стандарте содержится требование, что «все стадии производства, включая бутилирование, осуществляют на территории Российской Федерации». При этом требования к сырью весьма жесткие: пшеница или рожь, из которых изготавливается спирт, должны быть выращены без пестицидов и различных удобрений. Вода для классической водки подходит только смягченная, к ней есть дополнительные требования по химическому составу. При изготовлении нового спиртного напитка необходимо использовать воду, добытую из скважин.

К обычным водкам не предъявляется подобных требований. Обычная водка допускает содержание спирта в напитке от 37,5% до 56% - такой стандарт сейчас действует в России. Он используется производителями для изготовления спиртного по обычной рецептуре.

Разработчики ГОСТа рассказали, что при написании свода правил опирались на свои многолетние исследования самого популярного в стране алкогольного напитка.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что новый ГОСТ поможет закрепить статус России как родины классического крепкого спиртного напитка.

«Это может сказаться на повышении статуса отечественной водки. Хотя все в мире это и так уже понимают. Другие страны уже не используют в обозначении своих крепких напитков словосочетание «Русская водка», - сказал Дробиз.

Разработанный ГОСТ на «русскую классику» — не последний, который могут утвердить в этом году. Уже готовы корректировки в стандарт и на обычную водку.

«Так, производителям позволят добавлять в напиток мелкие золотые и серебряные предметы. Например, монеты, подковы, пластины и хлопья. Об этой возможности просили сами изготовители, которые заинтересованы в производстве подобных украшенных напитков. Как ранее рассказывали импортеры крепкого спиртного, мелкие детали из драгоценных металлов привлекают покупателей», - заключается в статье.