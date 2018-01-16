РИАМО - 16 янв. Сохранение и развитие культурного, туристического и экономического потенциала малых городов и исторических поселений обсудят на профильном форуме в подмосковной Коломне 17 января, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя России.

«В Коломне 17 января состоится форум, посвященный вопросам развития малых городов и исторических поселений, в ходе которого будет обсуждаться специфика реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях, а также подведены итоги первого года реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды и проанализирован эффект проектов благоустройства», - говорится в сообщении.

В числе ключевых тем для обсуждения – сохранение и развитие культурного, туристического и экономического потенциала малых городов и исторических поселений, специфика реализации проектов формирования комфортной городской среды на их территории, возможность специфических мер поддержки.

Мероприятие организует Минстрой России при поддержке министерства культуры РФ, правительства Московской области, ассоциации «Русская провинция» и Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС).

На форуме выступят министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Во время рабочих сессий эксперты и главы малых городов из различных регионов РФ обсудят успешный опыт реализации проектов развития, лучшие практики развития городской инфраструктуры, вовлечение людей в проекты формирования комфортной среды.

Кроме того, на мероприятии обсудят влияние городской среды на реализацию туристического, культурного и экономического потенциала малых городов и исторических поселений.

«Мегаполисы сегодня становятся центрами экономического и промышленного развития, но культурными и туристическими точками притяжения способны стать, скорее, небольшие города, которые аккумулировали наследие тысячелетней истории нашей страны, сохранили индивидуальность и колорит», - прокомментировал Мень.

Он добавил, что такие города нуждаются в особом подходе, особенно при работе со средой, строительством новых объектов и реставрации имеющихся.

«Приоритетный проект формирования комфортной городской среды стал мощным драйвером для развития наших городов, уже в 2017 году реализованы тысячи проектов, многие из которых могут быть использованы другими регионами», - уточнил министр.

По итогам дискуссионных площадок на форуме будут разработаны предложения по совершенствованию законодательства и созданию специфических мер поддержки малых городов и исторических поселений.