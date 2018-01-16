РИАМО - 16 янв. 50 детей и 12 взрослых находятся под наблюдением врачей после отравления в кадетском корпусе в подмосковных Люберцах, сообщил РИАМО во вторник министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«По состоянию на 07:00 16 января количество госпитализированных в больницы Подмосковья составляет 50 детей и 12 взрослых. Все пациенты поступили из кадетской школы в Люберцах с признаками острой кишечной инфекции. Медицинская помощь заболевшим оказывается в полном объеме: продолжает проводиться дезинтоксикационная и антибактериальная терапия», - сказал Марков.

По его словам, состояние на 07:00 у всех пациентов стабильное, легкой и средней степени тяжести.

Он рассказал, что с 22:00 15 января по 07:00 16 января в лечебные учреждения Подмосковья вновь заболевшие с признаками острой кишечной инфекции не поступали, по службе скорой медицинской помощи вызовов по этому поводу не было.

13 января с жалобами на боли в животе и высокой температурой в медучреждения городского округа Люберцы начали поступать ученики и сотрудники кадетской школы. 11 января дети вернулись после новогодних каникул, первые вызовы от пострадавших поступили вечером 12 января.