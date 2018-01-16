РИАМО - 16 янв. В центре Москвы в административном здании произошло короткое замыкание, помощь спасателей не потребовалась, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В административном здании по адресу: улица Гиляровского, дом 39 произошло короткое замыкание. Наши подразделения туда прибыли, однако помощь спасателей не потребовалась», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в целях безопасности из здания были эвакуированы десять сотрудников.

Собеседник отметил, что инцидент произошел вечером в понедельник, 15 января.