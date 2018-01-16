РИАМО - 16 янв. От дома на Нахимовском проспекте в Москве неизвестные угнали автомобиль Lexus стоимостью почти 7 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«15 января в 13:22 на службу «02» от неработающего поступило сообщение о краже автомашины по адресу: Нахимовский проспект, дом 47, корпус 2. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 16:00 6 января до 11:00 15 января от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей заявителю автомашины Lexus LX 570», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 6,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».