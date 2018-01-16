РИАМО - 16 янв. Самым популярным мессенджером в Москве эксперты в отчете института современных медиа MomriInstitute назвали WhatsApp, пишет во вторник газета «Известия».

В исследовании института приняли участие жители городов России с населением более 100 тысяч человек.

«Самым популярным мессенджером в Москве и в России назван WhatsApp: приложение установили 71% пользователей смартфонов в Москве и 59% пользователей смартфонов в России», - говорится в сообщении.

Также 37% опрошенных москвичей и 36% россиян предпочитают Viber, 27% столичных жителей и 32% пользователей из других городов России пользуются мессенджером «ВКонтакте». А 23% москвичей и 14% пользователей по России предпочитают мессенджер Facebook.

Порядка 23% столичных пользователей гаджетов выбрали для обмена сообщениями Telegram, он также установлен у 19% россиян. Больше всего данным месенджером пользуются молодые люди 18-24 и 25-34 лет. Мужчины чаще используют Telegram, чем женщины.

По материалам исследования, большинство пользователей мессенджера не подписаны на различные каналы, всего треть москвичей подписаны менее чем на 10 каналов, из них самые популярные - новостные и политические.

«Специалисты пришли к выводу, что что степень доверия информации из Telegram-каналов во всех возрастных группах и в Москве, и по России в разы уступает доверию информации телевидения, интернет-сайтов и социальных сетей», - отметил директор Института современных медиа Кирилл Танаев.