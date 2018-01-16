РИАМО - 16 янв. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-3 «Украина» в новой Москве, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и трое получили травмы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«15 января в 06:20 по адресу: Москва, поселение Киевское, 59 километр автодороги М-3 «Украина», водитель, управляя автомобилем ВАЗ-217230, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Opel Monterey, от удара Opel совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении Mercedes-Benz GLK 250», - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель и пассажир Opel Monterey, а также водитель Mercedes госпитализированы с травмами. Водитель ВАЗ 217030 от полученных травм скончался на месте.

По факту произошедшей аварии проводится проверка, добавил представитель пресс-службы.