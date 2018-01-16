РИАМО - 16 янв. С 1 февраля услугу по оформлению водительских удостоверений можно будет получить во всех московских центрах «Мои документы», пока она доступна только в 90 центрах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Пилотный проект по оформлению водительских удостоверений в центрах госуслуг стартовал в декабре 2016 года. До недавнего времени эту услугу предоставляли 53 центра «Мои документы», а с понедельника, 15 января 2018 года, она реализована уже в 90 точках. С 1 февраля услуга будет расширена на всю сеть центров госуслуг «Мои документы», - говорится в сообщении.

Услуга предоставляется в следующих случаях: замена российского национального водительского удостоверения, выдача российского национального водительского удостоверения при его утрате (хищении), выдача (замена) международного водительского удостоверения.

Услуга по оформлению водительских удостоверений предоставляется по экстерриториальному принципу.

«Срок предоставления услуги – девять календарных дней, включая срок передачи заявления и документов», - добавляется в материале.

К настоящему моменту в центрах госуслуг было выдано порядка 70 тысяч национальных и свыше 7 тысяч международных водительских удостоверений.