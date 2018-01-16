РИАМО - 16 янв. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Одинцовское» задержали 47-летнего жителя Москвы и его 20-летнего сына, подозреваемых в незаконной реализации икры осетровых пород рыб, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники реализовали местному жителю 9 килограммов черной икры на сумму более 200 тысяч рублей. Оперативники задержали правонарушителей сразу после совершения сделки», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, документы, подтверждающие законность происхождения товара, предоставлены не были. Образцы икры направили на исследование, по результатам которого изъятая продукция признана некачественной и опасной для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление места производства опасной продукции и задержание соучастников противоправного деяния. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.