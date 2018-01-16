РИАМО - 16 янв. Ажурную беседку в столичном парке Горького отреставрировали и открыли для посетителей, летом в ней планируется установить белый рояль и возобновить традиционные музыкальные вечера, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«В парке Горького для посетителей открылась белая ажурная беседка. Свое название она получила благодаря резному сетчатому узору, выполненному по дереву. Беседка находится недалеко от главного входа в парк, со стороны Пушкинской набережной. Основные реставрационные работы длились восемь месяцев и завершились в конце 2017 года», - говорится в сообщении.

Реставраторы восстановили исторический облик ажурной беседки по архивным фотографиям и документам. Летом в обновленном белоснежном павильоне установят рояль и вновь начнут проводить акустические концерты.

«Само сооружение появилось в парке в начале 1950-х годов. Здесь собиралась творческая интеллигенция Москвы — поэты, писатели, художники. Неотъемлемой частью беседки на протяжении десятков лет оставался белоснежный рояль, который ставили там каждое лето для проведения музыкальных вечеров. В 1990-х годах, когда здесь был парк аттракционов, концерты не устраивались. В 2011-м мы решили эту традицию возродить. Но вскоре стало очевидно, что историческая музыкальная площадка нуждается в реставрации — со временем основные архитектурные элементы были утеряны либо разрушены», — рассказал сотрудник пресс-службы Парка Горького.

Территория парка является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому все работы в ажурной беседке велись по проекту, согласованному департаментом культурного наследия. Беседка имеет круглую форму, ее высота — 9,85 метра, а диаметр — 9,28 метра. Она выполнена из металлического каркаса, а снаружи украшена резными деревянными панелями из сосны.

В ходе реставрации заменили стойки основания пола, обустроили металлический каркас и залили бетонной смесью пол, отремонтировали стилобат - ступени, ведущие в беседку. Крышу покрыли новым металлом. Затем специалисты отреставрировали металлические колонны и воссоздали утраченный декор. По историческим фотографиям и документам был с точностью восстановлен первоначальный облик: сетчатый узор, восемь лир над арками беседки, декоративный гипсовый элемент на потолке, а также небольшая ваза из бетона на крыше. Для ажурной резьбы была использована сосновая древесина, для настила на полу — лиственница.

На потолке павильона установили 48 мощных энергосберегающих светильников, их расположили по кругу в два ряда, как и более полувека назад. Внешний вид новых ламп полностью соответствует оригинальным. Единственное новшество, которое появилось в беседке, — влагозащитные розетки. Летом к ним можно будет подключать музыкальное оборудование, микрофоны и усилители звука. На заключительном этапе реставрации беседку покрасили в белый цвет.

Сейчас беседка открыта для посетителей. Незначительную часть оставшихся реставрационных работ завершат весной, когда на улице установится теплая погода. Так, при необходимости будут нанесены дополнительные слои краски и защитного покрытия.