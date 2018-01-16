РИАМО - 16 янв. Испытания коптера планируется провести на столичных водоемах в 2018 году, беспилотник поможет московским спасателям замечать купальщиков, попавших в беду, а также тех, кто разжигает костры на берегу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На столичных водоемах и в прибережных зонах впервые планируются протестировать беспилотный летательный аппарат нового поколения, который будет следить за безопасностью. Он может передавать видео спасателям в режиме реального времени», - говорится в сообщении.

В рамках эксперимента коптер планируют запускать над Борисовскими прудами на юге Москвы в начале июня, с открытием купального сезона. Аппарат сможет летать над территорией прудов в течение часа без подзарядки. При необходимости коптер автоматически будет прилетать на зарядную станцию. Подзарядка займет около часа, а затем беспилотник вновь полетит над водоемами.

«Изображение будет поступать на мониторы поисково-спасательной станции «Борисовская» и оперативного дежурного ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах». Спасатели проследят, не купаются ли отдыхающие в неположенных местах, не разводят ли костры. Дежурные смогут увидеть нарушителей, выйти на место происшествия и остановить их», - отметил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, дрон также поможет спасателям вовремя заметить костер на берегу или тонущего в воде человека. При этом коптер может доставить спасательный жилет. Возможности дрона позволяют перевозить груз весом до 1,5 килограмма, в том числе самонадувающийся спасательный жилет. Он весит около 800 граммов.

«Если эксперимент окажется успешным, такие коптеры могут начать патрулировать все пляжи и водоемы Москвы», - уточнил Фурсин.

Устройство разработал резидент городского технополиса «Москва» участник конкурса Агентства инноваций Москвы «Открытые запросы».