РИАМО - 16 янв. В реестр объектов культурного наследия регионального значения включили станции Кольцевой линии московского метро «Белорусская», «Киевская» и Комсомольская», все станции Кольцевой линии получат этот статус до конца 2018 года, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

«Три станции московского метро: «Белорусскую», «Киевскую» и «Комсомольскую» — включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. До конца этого года все станции Кольцевой линии получат этот статус», - говорится в сообщении.

Как поясняется в материале, очередность включения станций Кольцевой линии в реестр объектов культурного наследия выбирали сами москвичи с помощью проекта «Активный гражданин» летом 2016 года. Тогда в голосовании приняли участие более 266 тысяч человек.

«Многие станции Московского метрополитена уже внесены в реестр объектов культурного наследия, однако до недавнего времени станции Кольцевой линии в этот список не входили. Каждая представляет собой уникальный памятник архитектуры, и постановка их под охрану государства — вопрос времени. Поскольку сделать это одновременно со всеми станциями линии в краткий срок невозможно, москвичам было предложено самим выбрать, какие из них попадут в реестр первыми», — рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что участники голосования проекта «Активный гражданин» выбрали три станции, которые выходят к пяти столичным вокзалам: Киевскому, Ярославскому, Казанскому, Ленинградскому и Белорусскому.

«Часто именно с них начинается знакомство гостей нашего города с Москвой. Над их оформлением трудились знаменитые архитекторы, скульпторы и художники; каждая рассказывает о культуре и жизни советского народа, имеет исключительное убранство и является важным ориентиром на карте нашего города», - отметил Емельянов.

Все три станции были построены в 1950-х годах. На конкурс по созданию станции «Киевская» было представлено 40 проектов, среди которых победил авторский коллектив из Киева под руководством профессора Евгения Катонина. Станция была заложена на глубине 53 метров. Главной темой ее оформления стало 300-летие воссоединения России и Украины. Торцевая стена станции декорирована лепными жгутами растительного орнамента, вдоль которых нанесена строка из советского гимна. Станция была открыта в 1954 году.

«Комсомольская» построена по проекту архитектора Алексея Щусева в 1952 году. В ее интерьере можно увидеть барельефы скульптора Георгия Мотовилова «Урок музыки», «Сбор урожая», «За мир» и «Урок географии». Платформа находится на глубине 37 метров, свод поддерживают два ряда колонн с арками. Основной мотив оформления — военная атрибутика, ордена, пальмовые листья и дубовые ветви. После запуска станции Щусеву была присуждена Сталинская премия.

Проект наземного павильона и подземной платформы станции «Белорусская» принадлежал архитекторам Ивану Таранову и Надежде Быковой. Глубина станции составляет более 42 метров. Темой оформления станции стало хозяйство и культура народа Белоруссии. Для пассажиров «Белорусскую» открыли также в 1952 году, а архитекторов наградили Сталинской премией.

Объектами культурного наследия регионального значения являются еще 12 из 207 станций метро. Объекты культурного наследия не могут быть изменены, их исторический облик не может быть нарушен. А любые работы, связанные с ними, проводятся только после согласования со столичным департаментом культурного наследия.