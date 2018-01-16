РИАМО - 16 янв. За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 15 возгораний, для их тушения привлекли более 130 специалистов, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 15. Спасено четыре человека. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 133 человека, 38 единиц техники», - говорится в сообщении.

Специалисты также 13 раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия, спасено 14 человек.

В сфере ЖКХ было зарегистрировано одно происшествие. На водных объектах аварий не установлено.