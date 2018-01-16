РИАМО - 16 янв. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и слабый снег, температура воздуха опустится до минус 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По данным Метеобюро Москвы и области сегодня, 16 января, ожидается облачная погода, местами покружит слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве минус 7 - минус 5, по области минус 9 - минус 4 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такая погода будет неблагоприятной для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, гипотония, ишемия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесших инфаркт или инсульт.

«Специалисты рекомендуют контролировать давление и при первых признаках ухудшения самочувствия воспользоваться медикаментами, рекомендованными лечащим врачом. И даже вполне здоровые люди могут испытывать головокружение, шум в ушах и нарушение сна», - заключается в материале.