РИАМО – 15 янв. Приложение «Яндекс.Такси» в понедельник запустило чат, с помощью которого пассажир и водители могут обмениваться сообщениями, сообщает ТАСС.

«С сегодняшнего дня в приложении «Яндекс.Такси» для пользователей и в Таксометре для водителей в Москве стал доступен чат. Теперь водитель и пассажир смогут общаться друг с другом, что может оказаться полезно, когда нужно уточнить место посадки или сообщить о том, что вы задержитесь», - говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс».

При этом для удобства водителей предусмотрена функция речевой записи, то есть сообщение можно не печатать, а просто надиктовать. Созданная в компании технология преобразует его в текст и отправит адресату. При этом сообщение, которое напечатает пассажир, эта же технология «зачитает» водителю.