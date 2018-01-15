РИАМО - 15 янв. Болельщики из разных стран оставили более 3 миллионов заявок на приобретение билетов на чемпионат мира по футболу-2018, большая часть запросов поступила от россиян, на долю иностранных болельщиков пришлось 38%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля этого года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Столица станет главной футбольной ареной. Здесь пройдет 12 матчей, в том числе матч открытия и финал турнира. Билеты на матчи в Москве пользуются высоким спросом во всех категориях.

«С начала декабря, когда стартовал второй этап продаж, любители футбола подали свыше 3,1 миллиона заявок на приобретение билетов. Больше всего запросов поступило от россиян. Также в лидерах болельщики из Германии, Аргентины, Мексики, Бразилии, Перу, Колумбии, США, Испании, Польши и Китая. Зарубежные болельщики запросили 38% всех билетов», - говорится в сообщении.

На Большой спортивной арене «Лужников» состоится семь встреч. Матч открытия сыграют сборные России и Саудовской Аравии. В трех матчах группового этапа встретятся Германия и Мексика, Португалия и Марокко, Дания и Франция. Также в «Лужниках» пройдут одна восьмая финала, полуфинал и финал.

На стадионе «Спартак» пройдет пять игр чемпионата. В матчах группового турнира на поле выйдут Аргентина и Исландия, Польша и Сенегал, Бельгия и Тунис, Сербия и Бразилия. Кроме того, на арене пройдет матч одной восьмой финала.

«Приобрести билеты можно только на официальном сайте ФИФА. С 5 декабря до полудня 31 января принимаются заявки на покупку билетов на все встречи, кроме матчей открытия и финала. Еще можно запросить пакет билетов на матчи, которые пройдут на определенном стадионе. Также на официальном сайте можно приобрести билеты двух типов: билеты болельщика и билеты болельщика на возможные матчи любой из 32 команд-участниц», - поясняется в материале.

По билетам болельщика зрители получают право пройти на каждый из трех групповых матчей своей команды. Обладателям билетов болельщика на возможные матчи определенной команды будет доступен просмотр каждого из четырех матчей раунда плей-офф, в которых потенциально может принять участие команда (если пройдет в следующую стадию турнира).

«В том случае если количество заявок превысит число доступных билетов, их будут распределять путем жеребьевки. О ее результатах станет известно не позднее 12 марта этого года. При этом шансы всех болельщиков будут равны независимо от даты подачи заявки», – добавляется в сообщении.

Также ФИФА выделяет определенное количество билетов для людей с инвалидностью, маломобильных болельщиков и граждан с избыточным весом.

Билеты, приобретенные на первом и втором этапах продаж, доставят владельцам бесплатно. Доставка начнется не раньше апреля — мая. Сроки еще будут уточняться.