РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Коммунальные службы Люберец в течение месяца проведут кронирование аварийных деревьев на территории городского округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В течение месяца необходимо навести порядок и провести кронирование деревьев. Сейчас самый подходящий сезон. Для этого надо сформировать бригады с управляющими компаниями. Бригады оснастить инструментами и транспортом», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в городском округе много аварийных деревьев, особенно на придорожной территории, на вылетных магистралях.

«Жители просят обратить внимание на следующие адреса: улица Космонавтов, дом №12 и Октябрьский проспект, дом №346 М. Также просят провести уборку поваленных деревьев. По адресу Октябрьский проспект, 151/9 и в Томилине на улице Гаршина, дом №9А, корпус 7, провести выкорчевывание пней. По адресу Волковская, дом №67, необходимо убрать порубочные остатки деревьев», – добавил Ружицкий.