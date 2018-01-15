РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. В подмосковных Люберцах торговые объекты, работающие на территории городского округа, но не заключившие договоры на вывоз мусора, могут закрыть, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Чтобы не было безобразия с мусором около торговых объектов на территории городского округа, с каждым должен быть заключен договор на вывоз мусора. Если не заключил – магазин надо закрыть», – сказал Ружицкий.

Он поручил проверить все торговые объекты в Люберцах на предмет заключения договоров на вывоз мусора.

«Эта работа должна вестись постоянно, а не только тогда, когда приходят жалобы», – подчеркнул Ружицкий.

Он также добавил, что на прошлой неделе, с 8 по 14 января, закрасили надписи вандалов в подъезде дома №62 по Октябрьскому проспекту. Очистили от мусора подземный переход станции «Люберцы-1». В период новогодних и рождественских каникул случаев несанкционированной торговли зафиксировано не было. Также вывезли мусор с территории контейнерных площадок на улице Воинов-интернационалистов, дом №15, и Комсомольский проспект, дом №7.

«Не восстановили ограждение на проспекте Гагарина. Не убрана несанкционированная свалка в деревне Жилино-1 поселка Томилино. Не организована работа по сносу разрушенных гаражей в поселке Октябрьский на улице Школьной у дома №1, корпус 2», – отметил Ружицкий.

По его словам, жители Малаховки на улице Южная, у дома №7 просят пересмотреть установку отбойника, преграждающего половину выхода из подземного пешеходного перехода. На улице Воинов-интернационалистов, у дома №3, необходимо вывезти мусор от объектов торговли. Жители дома №57 по улице 8 Марта просят обратить внимание на своевременный вывоз мусора с территории контейнерной площадки. На доме №197 по Октябрьскому проспекту и вблизи станции «Томилино» необходимо закрасить надписи, рекламирующие запрещенные курительные смеси.