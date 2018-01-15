РИАМО - 15 янв. Члены Избирательной комиссии Московской области соберутся на очередное заседание 16 января, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

«16 января 2018 года состоится заседание Избирательной комиссии Московской области. Начало заседания в 14:00», - говорится в сообщении.

В рамках заседания согласуют образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на территории Московской области.

Кроме того, рассмотрят вопрос о поручении территориальным избирательным комиссиям устанавливать время для проведения зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированного кандидата, встреч с избирателями на выборах президента РФ.

Также рассмотрят ряд заявлений от членов территориальной избирательной комиссии города Домодедово и ряд других вопросов.