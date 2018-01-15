РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 янв. Более 10 тысяч квадратных метров тротуаров планируют отремонтировать в подмосковном Королеве в течение 2018 года, говорится на странице пресс-службы администрации Королева в Instagram.

«В 2018 году планом предусмотрена реконструкция тротуаров по семи адресам: вдоль железной дороги от улицы Военных строителей, по улицам Богомолова, Пионерская, Коминтерна, Советская (микрорайон Первомайский), Нестеренко (включая подход к ж/д станции), Горького. Площадь тротуаров, включенных в план ремонта на 2018 год – 10 597 квадратных метров», – говорится в сообщении.

По данным Королевского информагентства, в 2017 году по поручению главы городского округа Александра Ходырева был составлен план по ремонту городских тротуаров. Выполняться он будет до 2022 года, всего в план включены тротуары по 33 адресам, общая площадь ремонта составит более 51 тысячи квадратных метров.