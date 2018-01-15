РИАМО - 15 янв. Пригородные поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются в понедельник вечером из-за инцидента с пассажиром, сообщает АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (МТППК) в Telegram-канале.

«Пригородные поезда МТППК в сторону области следуют с опозданием из-за инцидента с пассажиром и вызова медицинских работников», - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте компании, все пригородные поезда направлением от Москвы задерживаются на срок от 28 минут до часа.

«О восстановлении движения будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавляется в материале.