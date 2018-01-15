РИАМО – 15 янв. Мужчина напал на двух сотрудников супермаркета «Пятерочка» на Преображенском Валу в Москве с граблями, один пострадавший, сообщает в понедельник РЕН ТВ.

Инцидент произошел 12 января. При нападении мужчина выкрикивал угрозы, обещая своим оппонентам расправу.

«После нападения с граблями он достал из кармана некий предмет, которым ранил одного из мужчин в плечо. Нападавший был задержан», - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.