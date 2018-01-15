РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Жители подмосковных Люберец за неделю с 6 по 12 января через портал «Добродел» чаще всего жаловались на неисправные фонари освещения, всего было подано более 460 обращений, сообщается на портале.

«С 6 по 12 января в городском округе Люберцы через портал «Добродел» было подано 466 сообщений о проблемах. Самыми популярными темами стали: неисправные фонари освещения – 66 жалоб, ямы и выбоины на дороге – 28, неудовлетворительное техническое и санитарное состояние подъездов – 26, незаконное размещение рекламных и информационных материалов – 26, ненадлежащее состояния фасадов нежилых зданий, объектов и ограждений – 22 жалобы», – говорится в сообщении.

При этом пользователи отметили успешное решение по 252 вопросам. Коммунальные службы демонтировали незаконные рекламные вывески, убрали территорию от снега и наледи. Также они восстановили 13 фасадов домов.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли их проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.