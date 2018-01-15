РИАМО - 15 янв. Движение поездов на участке Москва – Реутово Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), где ранее был поврежден контактный провод, входит в график, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ранее на участке Москва – Реутово Горьковского направления МЖД произошло частичное повреждение контактного провода на пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области. В пути были остановлены четыре пригородных поезда. На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для восстановления поврежденной части провода. Движение поездов по второму главному пути на данном участке было восстановлено в 19:45.

«В настоящее время поезда на этом отрезке курсируют по всем путям. Диспетчерский аппарат Московской железной дороги делает все от него зависящее, чтобы сократить опоздание поездов и ввести их в график», - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на участке Москва – Реутово из-за повреждения контактного провода был остановлен пригородный поезд №6922 Москва – Петушки, за которым остановились еще три электрички. Железнодорожники организовали работу по восстановлению контактного провода и возвращению остановившихся поездов на Курский вокзал и станцию «Кусково».

На период аварийно-восстановительных работ движение поездов не приостанавливалось, оно было организовано по первому и третьему главным путям. Третий путь использовался для пропуска поездов по направлению из Москвы, однако они не останавливались для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах «Серп и Молот», «Карачарово», «Чухлинка» и станции «Кусково», так как вдоль третьего пути на этом участке нет пригородных пассажирских платформ.

При этом, где позволяла ситуация, локомотивные бригады, согласно инструкции, выводили пассажиров, не желающих ждать возобновления движения, из пригородных поездов через кабину машиниста. Также спасатели помогали выйти пассажирам из пригородных поездов при помощи переносных лестниц. В пригородном поезде №6922 Москва – Петушки было не более 600 пассажиров.