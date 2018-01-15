РИАМО - 15 янв. Банно-оздоровительный комплекс «Бани Алексеева» в подмосковном Подольске построили благодаря кредитным средствам, предоставленным банком «Возрождение» по программе улучшения условий кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Банк поддержал проект главным образом по причине его высокой социальной значимости для города. Комплекс обеспечит население Подольска и близлежащих городов доступными и качественными услугами. Поддержка социально значимых проектов, которые реализуются на территории области при активном участии правительства Московской области, это приоритетная задача нашей работы», - сказал управляющий ДО «Подольский» банка «Возрождение» Александр Зобов.

Он также отметил, что особенно приятно участвовать в проектах, которые однозначно войдут в историю Подмосковья, ведь подобных общественных бань в России не строили уже более ста лет.

«Бани Алексеева» являются одной из самых больших общественных бань в России. Фасад здания и отделка помещений выполнены в традициях европейских и российских дворцовых интерьеров XVIII-XX веков и совмещают в себе черты сразу нескольких стилей: классицизм, ампир и модерн. Особое внимание привлекают колонны с эмблемой комплекса, расположенные друг напротив друга зеркала создают иллюзию бесконечного пространства.

«Пока посетителям доступен только мужской разряд на 100 мест, стены которого украшают живописные панно на античные сюжеты, выполненные художниками Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. До конца года завершится отделка еще двух этажей, где будут располагаться женское отделение и спа-центр. Предполагаемая пропускная способность бани — полмиллиона человек в год», - подчеркивается в материале.

Кроме банных отделений на территории банно-оздоровительного комплекса также планируется построить парные с уникальными печами, хамам, бассейн, SPA и даже ресторан.

Как и во всех банях, построенных в рамках губернаторской программы, здесь будут предоставляться льготы ветеранам Великой Отечественной войны и труда, пенсионерам, участникам боевых действий, инвалидам 1 и 2 степени ограничения способности к трудовой деятельности, многодетным и малообеспеченным семьям.

Планируется, что услугами всего оздоровительного комплекса общей площадью 18 тысяч квадратных метров смогут воспользоваться не только жители Подольска, но и ближайших городов – Домодедова, Троицка, Видного, Чехова.