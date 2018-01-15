РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поручил администрации городского округа разобраться со строительством автомойки на первом этаже жилого дома в Краскове, на данную ситуацию в соцсетях жалуются жители ЖК «Малое Павлино».

Жители активно собирают подписи для жалоб в различные инстанции и требуют внимания со стороны депутатов и администрации городского округа к проблеме – строительству автомойки или детейлинга в жилой зоне – на первом этаже дома, где располагается продовольственный магазин.

«Прошу срочно разобраться с ситуацией, о которой пишут жители в социальных сетях. В Краскове непонятна ситуация с незаконным строительством автомойки в торговом центре, расположенном в жилом доме. Жители ЖК «Малое Павлино» сейчас собирают подписи, отправляют обращения в разные инстанции», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что до настоящего момента никаких мер не принято.