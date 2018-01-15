РИАМО - 15 янв. Деятельность международной наркогруппировки пресекли сотрудники полиции Москвы, Подмосковья и Челябинской области, в ходе операции задержаны пятеро граждан России, Белоруссии и Таджикистана, изъято более 6 килограммов героина стоимостью свыше 11 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с УНК ГУ УМВД России по Челябинской области, ОУР ОМВД России по району Кунцево города Москвы и ОУР ОМВД России по Солнечногорскому району Московской области проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение деятельности международной наркогруппировки, действующей на территории Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом сотрудники МВД РФ задержали пятерых граждан России, Белоруссии и Таджикистана. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом из незаконного оборота изъято более 6 килограммов героина на сумму свыше 11 миллионов рублей. Возбуждено четыре уголовных дела.