РИАМО - 15 янв. Свыше 40 тысяч правонарушений удалось пресечь на территории столицы за прошедший 2017 год благодаря дружинникам, говорится в сообщении пресс-службы московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В 2017 году дружинники становились участниками следственных действий более 3 тысяч раз, привлекались к раскрытию 866 преступлений. Всего в 2017 году с участием дружинников сотрудниками полиции было выявлено и пресечено более 40 тысяч правонарушений и 151 человек задержан по подозрению в совершении преступлений», - говорится в сообщении.

Кроме того, совместно с участковыми уполномоченными полиции дружинники участвовали в ежедневных обходах территорий, в ходе которых проверили около 150 тысяч дворовых территорий, детских и спортивных площадок, 200 тысяч чердаков и подвалов, 125 тысяч автомобилей, паркующихся возле жилых домов.

Также активисты народной дружины оказывали помощь правоохранительным органам в усилении контроля за миграционной ситуацией и предупреждением правонарушений, совершаемых иностранными гражданами.

«Всего при участии дружинников проверено около 18 тысяч арендованных квартир с местами возможного проживания иностранных граждан, более 2,5 тысяч домов под снос и объектов строительства, столько же общежитий. В течение года от дружинников получены сведения о 309 квартирах, хостелах и нежилых помещениях, где проживают нелегальные мигранты». – добавляется в сообщении.

В ходе дежурств на территории Московского метрополитена дружинники специализированной народной дружины оказали помощь сотрудникам полиции в выявлении и пресечении свыше 1,1 тысячи различных административных правонарушений.

Во время дежурств дружины, сформированной на базе Московского университета путей сообщения, совместно с транспортной полицией выявлено и пресечено около 1,5 тысяч правонарушений.

Благодаря работе казачьей народной дружины пресечено около тысячи административных правонарушений.

В ходе дежурств специализированной народной дружины по социальной безопасности выявлено более 3 тысяч человек, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.