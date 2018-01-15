РИАМО - 15 янв. По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области за первую рабочую неделю января 2018 года на строящихся объектах выявлено 32 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства, оперативно застройщики устранили 30 ранее выявленных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Большая часть нарушений касалась строительных норм и правил, что составило 62% от общего количества, 31% - нарушений требований проектной документации и 7% - иных нарушений», - говорится в сообщении.

Как отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, большая часть нарушений устраняется после выдачи предписаний, что подтверждают повторные проверки, остальные находятся на контроле Главгосстройнадзора.

По словам Тагиева, среди основных причин нарушений - отсутствие должного строительного контроля со стороны соответствующих служб подрядных организаций и заказчиков, ненадлежащий уровень профессиональной подготовки специалистов, осуществляющих строительный контроль.

«За неделю - с 9 по 14 января - инспекторским составом ведомства проведено 25 проверок строящихся объектов капстроительства, из которых 19 - плановых, четыре – внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний, также данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры», - добавляется в материале.

В настоящее время под надзором ведомства на территории Московской области находятся 2184 объекта общей площадью 44,668 миллиона квадратных метров.

«Надзор на всех стадиях строительства – это залог качества и безопасности строящихся объектов», - отметил Тагиев.