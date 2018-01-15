РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 янв. В понедельник на Клязьминском водохранилище в городском округе Мытищи провалился под лед рыбак, приехавшие на место спасатели не успели вытащить его из воды, мужчина утонул, сообщила Мытищинскому информагентству старший эксперт территориального управления «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

«Сегодня (15 января – ред.) на Клязьминском водохранилище в районе санатория «Дубрава» погиб рыбак, провалившись под тонкий лед. Спасателей вызвали слишком поздно. В этом же месте на прошлой неделе также произошло три несчастных случая. Один из трех пострадавших, лыжник, попал в промоину, провалился под лед и погиб», – сообщила Кузнецова.

По ее словам, 13 января в этом месте Клязьминского водохранилища двое мужчин катались на буерах по льду и оба провалились в воду. Одному из пилотов удалось спастись самостоятельно, а другой находился в воде порядка 15 минут до прибытия спасателей.

«Вовремя пришедший на помощь очевидец набрал «112» и продолжал держать мужчину на веревке до прибытия спасателей, не давая утонуть. По вызову прибыли инспектор ГИМС МЧС России по Московской области Андрей Круглов вместе со спасателем (водолазом) поисково-спасательного поста ПСО-10 Мытищинского терруправления «Мособлпожспаса» Ильей Поздняковым. Спасатели вытащили пострадавшего из воды, на берегу передали врачам скорой помощи», – уточнила Кузнецова.

По ее словам, от госпитализации мужчина отказался. Спасатели Мытищинского территориального управления Виктор Легостев и Александр Бунин напоили пострадавшего чаем, предоставили теплый душ, обогрели, дали сухую одежду и обувь.

««Мособлпожспас» предупреждает, что выход на неокрепший лед опасен из-за своей неоднородности: у берега толщина составляет приблизительно 10 сантиметров, а посередине могут быть промоины, где он порой может быть совсем тонким», – заключила Кузнецова.