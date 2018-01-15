РИАМО - 15 янв. На голосование за ремонт автодорог в 2018 году на портале «Добродел» выставлено более 2,7 тысячи участков региональных и муниципальных дорог, при этом 80 дорог, которые в 2017 году не победили в аналогичном опросе, принимают участие в голосовании повторно, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Более 80 региональных дорог, которые не набрали необходимого количества откликов жителей Подмосковья в ходе народного интернет-голосования по ремонту дорог в 2017 году, вновь принимают участие в опросе на портале «Добродел». Всего за данные дороги в прошлом году было оставлено более 1,8 тысячи голосов», - отмечается в сообщении.

Участки дорог расположены в Щелковском, Серпуховском, Волоколамском, Воскресенском, Солнечногорском, Одинцовском, Дмитровском, Орехово-Зуевском, Раменском, Пушкинском, Лотошинском и Талдомском районах, в городских округах Домодедово, Зарайск, Чехов, Коломна, Мытищи, Красногорск, Луховицы, Шатура, Истра, Павловский Посад, Наро-Фоминский и Рузский.

Всего на голосование за ремонт автодорог выставлено более 2,7 тысячи участков региональных и муниципальных дорог. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на портал «Добродел» в раздел «Дороги», выбрать на карте свой муниципалитет и во вкладке «Дороги на голосование» отметить интересующий участок. Дороги, получившие наибольшую поддержку и прошедшие анализ экспертов, будут отремонтированы в этом ремонтном сезоне.

Кроме того, на портале опубликованы дороги, которые уже вошли в программу ремонта на 2018 год. Каждый житель может отдать свой голос за одну дорогу, а также оставить комментарий с фотографией по участкам, вошедшим в программу 2018 года.

Голосование за включение участков в ремонт проходит на портале «Добродел» с 25 декабря по 1 февраля. В настоящее время уже проголосовали свыше 14 тысяч человек, почти 4 тысячи жителей оставили свои комментарии.