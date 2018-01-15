РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Администрация городского округа Люберцы за 2017 год от жителей взяла под контроль 292 предложения и поручения, 253 из них – были исполнены, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За 2017 год всего в рамках замечаний и предложений жителей под контроль были взяты 292 поручения. Из них 253 исполнены, 39 по настоящий момент остаются на контроле, из которых 14 находятся в работе», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что из 25 неисполненных, девять – за службами заместителя главы Эдуарда Сигалова, шесть – за заместителем главы Владимиром Храмцовым, по три – за заместителями главы Денисом Галковым, Сергеем Таневским и начальником управления Игорем Дворниковым, и еще одно – за заместителем главы Кириллом Тимашковым.

«Попрошу в ближайшее время заместителей главы активизироваться и исполнить поручения жителей», – добавил Ружицкий.