РИАМО - 15 янв. Шестой Международный зимний велоконгресс рассмотрит экономические аспекты развития велокультуры, развитие туристического потенциала регионов за счет велоинфраструктуры и ряд других вопросов, конгресс будет проходить в Москве с 8 по 11 февраля 2018 года, сообщается на сайте мероприятия.

«В Москве 8-11 февраля 2018 года пройдет VI Международный зимний велоконгресс. Программа мероприятия будет расширена за счет временного объединения с Московским международным велоконгрессом, проводимым с 2016 года», - говорится в сообщении.

Помимо традиционных для Международного зимнего велоконгресса вопросов использования велотранспорта в городах с холодным климатом, будут рассмотрены экономические аспекты развития велокультуры. Также участники обсудят необходимость усовершенствования нормативной базы, развитие туристического потенциала регионов за счет развития велоинфраструктуры, роль бизнеса в популяризации велотранспорта и другие темы.