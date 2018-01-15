РИАМО - 15 янв. Двое граждан одной из республик ближнего зарубежья похитили из дома в селе Жаворонки Одинцовского района Подмосковья бытовую технику и личные вещи на общую сумму более 200 тысяч рублей, злоумышленники задержаны, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Лесногородского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» обратилась жительница Москвы, которая сообщила о том, что из ее дома в селе Жаворонки Одинцовского района неизвестные похитили бытовую технику и личные вещи, причинив ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны двое граждан одной из республик ближнего зарубежья 31 и 33 лет», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавляется в материале.