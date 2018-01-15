РИАМО - 15 янв. В целях безопасности жителям Подмосковья следует подкармливать голубей в специально определенных местах вдали от детских садов и площадок, сообщил РИАМО в понедельник председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

Ранее в паблике «Подслушано в Ивантеевке new!» в соцсети «ВКонтакте» пожаловалась на женщину, которая кормит голубей в сквере, и отметили, что птицы являются переносчиками орнитоза. Многие участники сообщества высказали опасения о передачи заболевания людям.

«Орнитоз передается воздушно-капельным путем. Голубей лучше подкармливать на специальных площадках, а не во дворах или на балконах. Надо выделить определенное место вдали от детей, детских садов и площадок - от мест массового скопления людей», - сказал Зубакин.

Он добавил, что вероятность заболеть орнитозом не должна являться поводом отказа от подкормки голубей.

«От птиц можно заразиться чем угодно, также можно заразиться различными заболеваниями от кошек или собак», - отметил орнитолог.