РИАМО - 15 янв. Инспекторы ДПС остановили на Щелковском шоссе в столице иномарку под управлением 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья, из машины изъяли более 200 граммов героина, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайт ГУ МВД РФ по Москве.

В ходе проверки оперативной информации инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ВАО на Щелковском шоссе остановили автомашину Kia под управлением 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья. При осмотре иномарки на заднем сиденье была обнаружена сумка, в которой находились пакеты и свертки с неизвестным веществом.

«Согласно результатам исследования, изъятый материал является наркотическим средством – героином, общей массой более 200 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан.