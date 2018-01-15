РИАМО – 15 янв. Начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Мороз признал вину сотрудников московского СИЗО №5 в том, что они допустили убийство топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, передает РИА Новости.

Евдокимов обвинялся в мошенничестве на 200 миллионов рублей с имуществом РСК «МиГ». В марте 2016 года его нашли зарезанным в камере СИЗО. Впоследствии за халатность был арестован сотрудник СИЗО Иван Проценко, который по данным СМИ, на момент происшествия был замначальника оперативного отдела изолятора.

«Окончательная оценка будет дана следствием и судом, но вина сотрудников однозначно имеется», — сказал Мороз на коллегии ведомства.

По его словам, один сотрудник привлечен к уголовной ответственности за халатность, ряд других уволены или понесли иные дисциплинарные наказания.

Убийца Евдокимова до сих пор не найден.