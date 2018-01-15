РИАМО - 15 янв. Газпромбанк, один из трех стратегических партнеров министерства строительного комплекса Московской области в реализации подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, снизил ставку до 9,2% для участников социальной ипотеки, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

Программа «Социальная ипотека» запущена в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях решения жилищной проблемы врачей, учителей, молодых ученых и молодых уникальных специалистов Подмосковья.

«Газпромбанком принято решение о снижении процентной ставки участникам «Социальной ипотеки» на 0,3 процентного пункта. На сегодняшний день процентная ставка в Газпромбанке составляет 9,2% годовых как при покупке готового жилья на вторичном рынке недвижимости, так и при приобретении жилья в новостройках. Ранее ставка составляла 9,5%. Утвержденные ставки вступили в силу с 31 декабря 2017 года», - отмечается в сообщении.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области - министр стройкомплекса региона Максим Фомин, снижение процентных ставок ипотечного кредитования позволяет участникам «социальной ипотеки» существенно сэкономить при покупке жилья.

«Начиная с 2016 года, в рамках программы «Социальная ипотека» новые квартиры приобрели 676 высококвалифицированных специалистов медицины, образования и науки. В общей сложности на рынке жилья Московской области ими было приобретено более 42 тысяч квадратных метров», – сообщил Фомин.

Участники подпрограммы имеют право оформить ипотечный кредит на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке недвижимости. За время действия программы «Социальная ипотека» 31% специалистов приобрели жилье по договорам участия в долевом строительстве и 69% специалистов – по договорам купли-продажи.