РИАМО - 15 янв. Вопрос о возвращении фигуры балерины на «дом под юбкой» на Тверской улице в Москве могут рассмотреть, если соответствующее заявление будет подано жителями столицы, сообщил РИАМО в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Пока предложений (о возвращении фигуры балерины на здание на Тверской улице – ред.) не поступало, хотя в кулуарах разговоры были. Официальных обращений пока не поступало. Если будет любое обращение, инициированное большим кругом людей, то все будет рассмотрено», - сказал Герасимов.

Он отметил, что при рассмотрении вопроса о возвращении фигуры балерины на «дом под юбкой» необходимо учитывать мнение людей, проживающих в здании.

Ранее активисты начали кампанию по возвращению фигуры балерины на дом на Тверской улице в Москве архитектора Аркадия Мордвинова. Ротонда здания в 1940-1950-е годы венчалась легкой и ажурной скульптурой балерины, что было свойственно отечественной архитектуре того периода. В 1958 году статую убрали с привычного места, хотя именно из-за нее здание вошло в городской фольклор и стало известно как «дом под юбкой».