РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 янв. Движение электричек Горьковского направления Московской железной дороги восстановили после ЧП в понедельник, говорится в сообщении Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее на участке Москва – Реутово Горьковского направления МЖД произошло частичное повреждение контактного провода на пути, по которому поезда следуют в сторону Московской области.

«Движение на Горьковском направлении восстановлено. Поезда могут следовать с задержками по мере введения в график. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

ОАО «Центральная ППК» – крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах Российской Федерации.