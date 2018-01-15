РИАМО - 15 янв. В Московской области утвердили порядок назначения ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«В целях реализации закона Московской области №36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» правительство Московской области постановляет утвердить прилагаемый порядок назначения ежегодных и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, имеющих место жительства в Московской области», — говорится в документе.

Ежегодная выплата назначается реабилитированным лицам, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, инвалидам боевых действий.

Кроме того, ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам труда; военной службы; лицам, не отмеченным государственными или ведомственными наградами, не имеющими мер социальной поддержки, установленных законодательством РФ и законодательством Подмосковья, имеющим трудовой стаж 50 лет и более; труженикам тыла; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России».