РИАМО - 15 янв. Полицейские остановили в деревне Мендюкино городского округа Зарайск иномарку под управлением 40-летнего москвича, из машины изъяли порядка 200 граммов гашиша, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Зарайску совместно с сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД на улице Молодежная деревни Мендюкино была остановлена иномарка под управлением 40-летнего жителя Москвы. В ходе досмотра машины правоохранители изъяли два брикета спрессованной массы коричневого цвета.

«По результатам химического исследования установлено, что данная масса является наркотическим средством - гашишем весом более 195 граммов», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.