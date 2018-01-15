РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 янв. В понедельник утром на Южном обходе в подмосковном Подольске произошли сразу пять аварий в течение 15 минут, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«На 4-м километре Южного обхода 15 января в период с 8:00 до 8:15 произошло несколько ДТП. На участке дороги в 200 метров зафиксировано пять аварий, в каждой из которых участвовало от двух до пяти машин. Всего повреждено 16 единиц автотранспорта», – говорится в сообщении.

Причиной ДТП явилось несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. На данном участке дороги установлено ограничение скорости до 60 километров в час. Утром в месте поворота дороги один из участников, двигавшийся с превышением скорости, совершил наезд на отбойное заграждение. Следовавшие за ним другие автомобили, выезжая из-за поворота, не успевали затормозить.

Дорожные службы своевременно приняли надлежащие меры к обработке дорожного полотна. К 6:45 утра закончили расчистку Южного обхода от снега, выпавшего в ночные часы, и обработали его антигололедными реагентами. Около 7:30 вновь выпал небольшой снег, о чем дорожные службы проинформировали дополнительно. Согласно закону, нормативный срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки составляет шесть часов с момента ее обнаружения. В соответствии с правилами ПДД, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывать при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения.

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности водитель должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Участок дороги «Южный обход» не является автомагистралью. Многие водители явно превышают разрешенную максимальную скорость 60 километров в час и развивают скорость на данном участке дороги до 110-130 километров, что приводит к ДТП.