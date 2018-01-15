РИАМО - 15 янв. Представители животноводческих организаций Подмосковья, ведущие ученые региона в сфере животноводства, сотрудники Минсельхозпрода Московской области примут участие в крупнейшей в России международной выставке племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2018», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Международная выставка племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2018» будет проходить в Москве с 6 по 8 февраля.

«На выставке мы покажем лучшие достижения подмосковных животноводов, представим уникальные породы племенного скота. В Московской области 58 племенных предприятий, более 40 находятся в объединении «Мосплем». Многие из них награждены наивысшими наградами международных сельскохозяйственных выставок и планируют продемонстрировать свои успехи на выставке», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По словам министра, аграрии Подмосковья готовы на выставке поделиться опытом внедрения в производственные процессы автоматизированных и цифровых технологий, позволяющих оптимизировать ряд технических задач и наиболее эффективно организовать работу фермерского хозяйства.

Он отметил, что выставка является удобной площадкой для возникновения новых контактов, налаживания взаимодействия и сотрудничества предприятий Подмосковья с коллегами, в том числе и зарубежными.

«В ходе выставки мы также готовимся принять гостей со всей России и многих зарубежных стран в передовых животноводческих хозяйствах Московской области в рамках организованных бизнес-туров для специалистов отрасли», - добавил Разин.

Он отметил, что по итогам 2017 года в хозяйствах Подмосковья надои составили 6240 килограммов молока на корову, в племенных хозяйствах продуктивность на фуражную корову составила в среднем более 7,2 тысячи килограммов. Среди лучших племзавод городского округа Озеры «Предприятие «Емельяновка», где надоили 10683 килограмма на корову, СПА «Кузминский» из Сергиева-Посада (10269 килограммов).

«Это эталон, к которому нужно стремиться, и мы готовы поделиться на предстоящей выставке опытом с другими регионами», - подчеркнул Разин.