РИАМО - 15 янв. Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) с 8 по 14 января привлекли к устранению последствий девяти крупных аварий в столице, всего было перемещено два грузовых и семь легковых автомобилей, сообщается на сайте столичного паркинга.

«С 8 по 14 января эвакуаторы АМПП помогли устранить последствия девяти крупных дорожных происшествий в столице. Поврежденные автомобили перемещались с проезжей части в безопасное место, чтобы освободить движение для других автомобилей», — говорится в сообщении.

Крупные ДТП, для ликвидации которых привлекали эвакуаторы, произошли на Калужском, Варшавском шоссе, Ленинградском проспекте, Киевском шоссе, Русаковской эстакаде, Борисовском проезде, Братеевской улице, а также на МКАД.

Всего во вторую неделю января эвакуаторы АМПП помогли переместить 2 грузовых и 7 легковых автомобилей – эти транспортные средства не смогли самостоятельно покинуть места аварий. Таким образом, с начала 2018 года спецстехника ликвидировала 26 аварий и переместила с проезжей части три грузовых автомобиля и более 25 легковых.