РИАМО - 15 янв. Москвич нанял кран-манипулятор и с его помощью украл 850 метров кабеля на улице Красковская на общую сумму 950 тысяч рублей, злоумышленник задержан, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Через службу «102» в ОМВД России по району Косино-Ухтомский поступило сообщение о краже. Заявитель сообщил, что он работает электриком в компании по эксплуатации электрических сетей и ему поступил сигнал о коротком замыкании. При осмотре участка на улице Красковской специалист обнаружил пропажу 850 метров кабеля и обратился в полицию.

«В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже по месту его жительства. Им оказался 35-летний москвич», - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленник, по образованию инженер-электрик, нанял кран-манипулятор для производства монтажных работ. Используя свои профессиональные навыки, он похитил кабель, который был протянут по его улице, разрезал и увез на арендованной машине в место скупки металла. Всего было похищено 6 тонн металла на сумму 950 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.